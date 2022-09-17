عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها رسميا

2022/09/17 | 18:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، اليوم السبت، قانونا حول إدخال تعديلات على دستور البلاد، يقضي أحدها بتغيير اسم عاصمة البلاد من “نورسلطان” إلى “أستانا”.

وجاء في نص القانون: “إدخال التغييرات والإضافات التالية على دستور جمهورية كازاخستان المعتمد في الاستفتاء الجمهوري في 30 أغسطس 1995: الهيكل الإداري الإقليمي للجمهورية، ووضع عاصمتها يحددهما القانون.



وعاصمة كازاخستان هي مدينة أستانا”.

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