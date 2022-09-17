2022/09/17 | 18:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم”، السبت، جدولاً يبين حالة الطقس في العاصمة بغداد وباقي محافظات البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة.

التالي

منذ 17 دقيقة

بلدية الرمادي تشرف على اكساء وتبليط شارع الصوفية

منذ 31 دقيقة

الصحة تعلن نجاح خطة الإسناد الطبي للزيارة الأربعينية

منذ ساعة واحدة

بالوثيقة..



أعداد الزائرين المشاركين في الزيارة الأربعينية خلال 7 أعوام

منذ ساعتين

نفط البصرة تعلن عودة عمليات التحميل والتصدير إلى معدلاتها الطبيعية

منذ ساعتين

الإعلام والاتصالات تعلن نجاح خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية

منذ 3 ساعات

العتبة العباسية المقدسة: العدد الكلي لزائري الأربعين بلغ 21 مليوناً و198 ألفاً و640 زائراً

منذ 5 ساعات

درجات الحرارة تعاود الارتفاع في العراق

منذ 7 ساعات

الكهرباء والنفط تعلنان نجاح الخطية الخدمية لتأمين الطاقة للزيارة الأربعينية

منذ 21 ساعة

محكمة تحقيق العمارة تصدر اوامر قبض بحق متهمين اعتدوا على محام في ميسان

منذ 22 ساعة

التجارة تعلن استنفار إمكانياتها كافة لإنجاح الزيارة الأربعينية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض مستمر لدرجات الحرارة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض مستمر لدرجات الحرارة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).