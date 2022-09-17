المالكي يدعو الى فتح صفحة بيضاء مع الجميع لإيصال العراق لبر الأمان

2022/09/17 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، لفتح صفحة بيضاء مع الجميع لإيصال العراق لبر الأمان، فيما بارك نجاح زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وقال المالكي في بيان “في الوقت الذي نتقدم فيه بخالص العزاء للشعب العراقي ومحبي ال البيت وزوار قبلة الاحرار ابي عبد الله الحسين عليه السلام من جميع شعوب العالم ، فاننا نتقدم بالشكر الجزيل لخدام الامام الحسين عليه السلام من اصحاب مواكب الخدمة والعزاء الذين قدموا خدمات جليلة للزوار الكرام منحت العراق سمة الشعب الاكرم بين الشعوب”.

وأضاف: “كما لابد ان نحيي القوات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي الذين ادوا واجبهم بتفان واخلاص لحفظ الزيارة وزوار الامام عليه السلام من اي خرق امني ، ومازالت مرابطة حتى انتهاء الزيارة وعودة جميع الزائرين الى مدنهم ودولهم”.

وأشاد رئيس ائتلاف دولة القانون، وفقاً للبيان، “بالجهود الكبيرة التي قدمتها العتبات المقدسة والمحافظات والوزارات من خلال توفير كافة متطلبات انجاح الزيارة الاربعينية التي اصبحت مفخرة ومعلما يشار للعراق من خلالها على انها اكبر تجمع بشري يلتئم شملهم عند سيد الشهداء ليحييوا ذكراه كل عام”.

وأكمل: “ومع انتهاء مراسم الزيارة ندعو الحكومة والمحافظات والوزارات كافة الى اتخاذ اجراءات فورية عاجلة من اجل انجاح عملية النقل العكسي للزوار الكرام من مدينة كربلاء الى مدنهم باستنفار كوادرهم والياتهم ومالديهم من امكانيات لاتمام اعادة الزائرين الذين يعانون من صعوبة النقل هذا العام واتمنى ان نضع في حساباتنا معالجة ازمة نقل الزائرين من الداخل والخارج”.واستدرك بالقول: “ولا يسعني في هذه الذكرى الاليمة الا ان ادعو الله مخلصا ان يحفظ العراق وشعبه وان يوحد جهودنا لخدمة واعلاء كلمة الحق وان نفتح صفحة بيضاء مع الجميع لكي نصل الى بر الامان موحدين في خدمة بلدنا لنعيد للعراق هيبته وعنفوانه”.

وختم المالكي: “نسال الله ان يتقبل من الزائرين طاعاتهم وان يحفظ العراق والعراقيين لتدوم ملحمة كربلاء، ملحمة الشهادة والبطولة والفداء ويستمر المسلمون بالحج لضريح الشهادة التي انتصرت على السيف والغدر والجريمة والتمرد على الشريعة المقدسة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو الى فتح صفحة بيضاء مع الجميع لإيصال العراق لبر الأمان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو الى فتح صفحة بيضاء مع الجميع لإيصال العراق لبر الأمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).