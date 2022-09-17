الإطاحة بمتهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في ميسان

2022/09/17 | 19:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مكافحة مخدرات بميسان، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في ميسان.وذكرت المديرية في بيان انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مكافحة مخدرات (ميسان) القبض على متهمين ضبط بحوزتهما على (1 كيلو) غرام من مادة الكريستال المخدرة”.واضافت انه “تم إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالا جزاءهما العادل”.

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