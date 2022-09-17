بلدية بعقوبة ترفع اكثر من 700 دعوى قضائية ضد المتجاوزين على الاملاك

2022/09/17 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول حكومي، السبت، عن رفع دائرة اكثر من 700 دعوى قضائية ضد مواطنيين في ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”،ان” دائرة بلدية بعقوبة رفعت اكثر من 700 دعوى قضائية في المحاكم المختصة ضد مواطنيين بسبب تجاوزهم على الاراضي والاملاك الخاصة بها سواء في مركز المحافظة او الاطراف”.

واضاف،ان” ابرز القضايا تتعلق بالتجاوز على الاراضي الزراعية ومحرمات الطرق والاملاك العامة مؤكدا بان التجاوزات باتت ظاهرة ملفتة في السنوات الماضية واسبابها متعددة “.

واشار الى ان” التجاوزات خلقها ازمة السكن الخانقة التي تضرب بعقوبة وبقية مدن ديالى ما يستدعي خطط موضوعية لمعالجة ازمة متفاقمة منذ 3 عقود في ظل حاجة بعقوبة الى اكثر من 7 الاف وحدة لخلق توازن بين العرض والطلب”.

وتعاني بعقوبة وبقية مدن ديالى من ازمة سكن خانقة في السنوات الاخيرة دفعت الى بروز التجاوزات غلى الاراضي والمناطق الزراعية بمعدلات عالية”.

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