أبو رغيف: الأجهزة الأمنية نفذت عمليات استباقية اسهمت بتأمين الزيارة

2022/09/17 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول الحقوقي أحمد أبو رغيف، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات استباقية أسهمت بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.وقال أبو رغيف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحسين عليه السلام، كان ومازال معلم الشجاعة والتفاني والإخلاص وأن يوم الأربعين مدرسة ينهل منها صناع الحياة".وأضاف إن "العمليات الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية ووكالة الاستخبارات قبل زيارة الأربعينية في مناطق صحراء الرطبة وجرف النصر وضمن بحيرة حمرين وغيرها والتي نتج عنها قتل وإلقاء القبض على عدد من عناصر داعش الارهابي وتدمير اوكارهم، كان لها الآثر الواضح في انجاح هذه المناسبة الخالدة".وأثنى وكيل وزارة الداخلية على الجهود الامنية والخدمية التي بذلت لإنجاح زيارة الأربعين، وفي مختلف مناطق البلاد وتسخير الإمكانيات من أجل تأمين المناطق والمدن، مشيراً الى أن "تضافر الجهود في هكذا مناسبات أعطى رسالة للعالم اجمع عن مدى تلاحم أبناء العراق".وأكد، أن "الاجهزة الامنية من بينها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملت بمستوى واحد قبل زيارة الأربعين وخلالها من أجل تفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، وكانت المعلومة الاستخبارية هي صاحبة الكلمة الفصل في نجاح العمل الأمني".

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