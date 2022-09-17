ارتفاع حصيلة  قتلى الأمطار الغزيرة في إيطاليا 

2022/09/17 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما,– (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة الامطار الغزيرة التي ضربت منطقة مارشي في وسط إيطاليا ليل الخميس الجمعة الى 11 قتيلا ومفقودين اثنين، وفق ما افادت السلطات السبت.واورد بيان لمركز شرطة أنكونا أن “عمليات البحث تتواصل للعثور على المفقودين”.وذكرت الصحافة المحلية أنهما طفل في الثامنة وامرأة في السادسة والخمسين.انهمرت أمطار […]

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