2022/09/17 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – غادر الرئيس الأميركي جو بايدن السبت متوجها الى لندن لحضور مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية.وتقام جنازة الدولة، وهي الأولى منذ وفاة ونستون تشرشل العام 1965، الاثنين في كنيسة وستمينستر في الساعة 10,00 ت غ وبمشاركة ألفي مدعو بينهم مئات من القادة من العالم أجمع.وقالت الرئاسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن الى لندن لحضور جنازة اليزابيث الثانية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن الى لندن لحضور جنازة اليزابيث الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).