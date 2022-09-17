2022/09/17 | 21:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرج آلاف السودانيين في مظاهرات حاشدة في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري ومدن أخرى، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين بشكل كامل.وتعيش البلاد فراغا سياسيا في ظل فشل المحاولات التي سعت لتشكيل حكومة انتقالية جديدة.وأوقف المجتمع الدولي تعهدات ومساعدات بقيمة 8 مليارات دولار، كما علق نادي باريس خطوات اتخذت في عهد حكومة رئيس […]

ظهرت المقالة احتجاجات حاشدة تجتاح عاصمة السودان ومدن أخرى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجات حاشدة تجتاح عاصمة السودان ومدن أخرى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجات حاشدة تجتاح عاصمة السودان ومدن أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).