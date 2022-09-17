نفط البصرة: تعويض فترة التوقفات خلال الأيام المقبلة بضخ كميات إضافية

2022/09/17 | 21:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة نفط البصرة في العراق، اليوم السبت، عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي إلى معدلاتها الطبيعية.وذكرت الشركة العراقية، أن عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي عادت إلى معدلاتها الطبيعية، بعد أن تمكنت الفرق …

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