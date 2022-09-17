الاتحاد الدولي للاتصالات: ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت

2022/09/17 | 21:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف الاتحاد الدولي للاتصالات، عن أن مايقدر بحوالي 2.7 مليار شخص أو ثلث سكان العالم لايزالون غير متصلين بالإنترنت في عام 2022.وذكر الاتحاد - في تقرير اليوم السبت - أن النمو في عدد مستخدمي الإنترنت أبطأ مما كان عليه في ذروة وباء كورونا، …

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