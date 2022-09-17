شاهد ما حدث مع مذيعة CNN عندما التقت بالملكة إليزابيث قبل 15 عامًا

2022/09/17 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدث مذيعة CNN كريستيان أمانبور، عن لقائها بالملكة إليزابيث الثانية في عام 2007، أثناء تلقيها لوسام رفيع المستوى يُعرف باسم cbe، في قصر باكنغهام عن خدمات الصحافة.وتتحدث عن شعورها والحالة التي رافقتها من أول اللقاء حتى نهايته.وفي تقريرها المصور المزيد من التفاصيل.

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