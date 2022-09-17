2022/09/17 | 21:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: انتقد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كردستان ما اسماها “معادلة...

ظهرت المقالة قوباد طالباني يطالب بإلغاء معادلة توزيع الواردات في اقليم كردستان أولاً على المسلة.

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