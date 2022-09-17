2022/09/17 | 21:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب علي المؤمن في ذكراها الخامسة والأربعين: موقف الشيوعيين من انتفاضة...

ظهرت المقالة موقف الشيوعيين من انتفاضة صفر ١٩٧٧ أولاً على المسلة.

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