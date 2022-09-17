القائم بأعمال سفارة أذربيجان يزور مرقد الامام الحسين (ع) ويكشف عن (35) الف زائر من بلاده شاركوا في الزيارة الاربعينية

2022/09/17 | 21:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القائم بأعمال سفارة جمهورية

أذربيجان في العراق، السبت، ان اعداد

المواطنين الاذربيجانيين الذين جاؤوا

الى العراق للمشاركة بزيارة اربعينية

الامام الحسين (عليه السلام) وحسب

التقديرات الأولية يصل الى (

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