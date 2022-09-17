2022/09/17 | 21:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إختتام فعاليات الاجتماع الثنائي العراقي-السوري المشترك الخاص باطلاق البرنامج الهيدرولوجي الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/17 | 21:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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