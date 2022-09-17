2022/09/17 | 21:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، عن تقديم الخدمات الصحية والطبية لأكثر من 107 آلاف زائر من خلال المفارز الطبية التابعة لها في بغداد وكربلاء.وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة الرصافة تعلن تقديم خدماتها لأكثر من 100 ألف زائر في بغداد وكربلاء المركز الخبري الوطني.

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