صحة الرصافة: قدمنا خدماتنا لأكثر من 100 ألف زائر ببغداد وكربلاء المقدسة

2022/09/17 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم السبت، تقديمها الخدمات الصحية والطبية لأكثر من 100 ألف زائر من خلال المفارز الطبية التابعة لها في بغداد وكربلاء.وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة علاء المحمداوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "صحة الرصافة نشرت اكثر من 20 مفرزة طبية في جانب الرصافة من بغداد لتقديم الخدمات الصحية للزائرين فضلا عن ارسال اكبر بعثة طبية الى محافظة كربلاء كإسناد طبي لتقديم الخدمة الصحية للزائرين".وأضاف، أن "المفارز الطبية قدمت خلال زيارة الأربعين الخدمات الطبية والصحية لنحو (107,877) زائرا في بغداد وكربلاء"، مشيرا الى أن "المفارز الطبية في بغداد استقبلت (14,100) مراجع طالب للخدمات الصحية، فيما قدمت البعثة الطبية في كربلاء الخدمات الصحية لنحو (93,777) زائراً في وقت نقلت عجلات الإسعاف 63 حالة مرضية الى المستشفيات".

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