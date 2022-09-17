الكاظمي يوجه نداء الى جميع القوى السياسية

2022/09/17 | 21:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اكد رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن بلاده تمر بأزمة سياسية هي الأصعب منذ عام 2003.

وقال في بيان صحفي ،"لقد استقبل العراق الملايين من الزوار في هذه الظروف الاستثنائية، واستطعنا على قدر المسؤولية أن نقدم أقصى ما يمكن تقديمه، ولا نخفي على شعبنا الصابر المقتدر أن العراق يمر...

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