توب 5: تشريح جثة فتاة إيرانية احتجزتها

2022/09/17 | 21:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان إيران تشريح جثة مهسا أميني التي توفيت خلال حجزها من قبل "شرطة الأخلاق"، وتصريحات نصرالله عن ملف ترسيم الحدود البحرية، وأبناء الملكة إليزابيث يتناوبون في مراسم الوقوف مع الحرس الملكي أمام نعشها، مرورًا برجل أعمال هندي يطيح بجيف بيزوس ويصبح ثاني أغنى شخص في العالم، وصولا إلى قرار قناة السويس رفع رسوم عبور السفن...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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