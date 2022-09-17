أوغسبورغ يفاجئ بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى

2022/09/17 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

فاجأ أوغسبورغ ضيفه بايرن ميونيخ عندما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات لتزداد الضغوط على مدرب البافاري ناغلسمان.تابع بايرن ميونيخ نتائجه غير المرضية في الدوري الألماني عندما خسر أمام مضيفه أوغسبورغ بهدف دون رد اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

وسجّل بريشا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة والخمسين ليتعرض بايرن لأول خسارة هذا الموسم في جميع المسابقات.

وكان بايرن الطرف الأكثر خطورة في المباراة من خلال قيامه بـ21 محاولة لكن حارس أوغسبورغ البولندي جيكيفيتش تألق بشكل لافت بتصديه لسبع محاولات من بينها رأسية نوير حارس بايرن في الوقت القاتل.

وبعد ثلاثة انتصارات توالياً سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل في ثلاث مباريات توالياً أيضاً قبل أن يتلقى الخسارة من أوغسبورغ في الدوري.

وفشل بايرن ميونيخ في الفوز بأربع مباريات توالياً بالدوري لأول مرة منذ 2002.

وهذه الخسارة الأولى لبايرن في الدوري منذ خسارته في الثلاثين من نيسان/أبريل الفائت أمام ماينتس 3-1.

وتوقف رصيد بايرن ميونيخ عند 12 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بينما رفع الفائز رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتاً

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