الحكيم يدعو الى رص صفوف الفرقاء السياسيين للوصول إلى نقطة الإلتقاء عند مصلحة الشعب والوطن

2022/09/17 | 22:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، الى رص صفوف الفرقاء السياسيين وتوحيد الجهود للوصول إلى نقطة الإلتقاء عند مصلحة الشعب والوطن، بمناسبة زيارة الاربعين.وقال الحكيم: إن “نيل عراقنا الحبيب شرف احتضان هذا التجمع المليوني السنوي المتنامي والكبير … Readmore

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