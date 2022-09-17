العامري يخاطب ساسة البلد: العراق وطن الحسين وشعب الحسين ويستحق أن يكون حراً عزيزاً

2022/09/17 | 22:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، دعوة إلى القادة السياسيين، مطالباً أياهم باستلهام قيم الزيارة الأربعينية الخالدة.وقال العامري في بيان: أنه “في هذه الأيام المباركة تشرّف شعبنا وكل اتباع اهل البيت (ع) في العالم بأداء شعائر زيارة … Readmore

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