2022/09/17 | 22:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z_rrYKfW0I4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #العراق بعد #الأربعينية.. بين تشبث الفاشلين بالسلطة وكلمة تشرين المرتقبة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #العراق بعد #الأربعينية.. بين تشبث الفاشلين بالسلطة وكلمة تشرين المرتقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).