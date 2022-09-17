2022/09/17 | 22:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Xdp-ePfcUyU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادة عمليات كربلاء تعلن استمرار الخطة الأمنية حتى رجوع الزائرين كافة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيادة عمليات كربلاء تعلن استمرار الخطة الأمنية حتى رجوع الزائرين كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).