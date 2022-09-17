مطالبة أوروبية بمحكمة حول جرائم حرب روسية في إيزيوم الأوكرانية

2022/09/17 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، السبت، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب، إثر العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية قرب مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية.

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