2022/09/17 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



كربلاء المقدسة تودع ملايين الزائرين الذين جاءوا من كل فج عميق المركز الخبري الوطني.

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