2022/09/17 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الشركة العامة لسكك حديد العراق،اليوم السبت، تفويج 86 ألف زائر إلى كربلاء المقدسة وبالعكس خلال الزيارة الاربعينية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السكك الحديد تعلن تفويج 86 ألف زائر إلى كربلاء المقدسة وبالعكس المركز الخبري الوطني.

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