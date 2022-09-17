التربية تقدّم مقترحات لمجلس الوزراء تخص طباعة المناهج الدراسية

2022/09/17 | 22:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية، اليوم السبت، تقديمها عدداً من المقترحات لمجلس الوزراء بشأن ملف طباعة المناهج الدراسية.

وقال وكيل الوزارة عادل البصيصي في تصريح للوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، إن “عدم وجود موازنة والظرف السياسي الذي يعيشه البلاد أثر على انجاز ملف طباعة المناهج الدراسية”، لافتا الى أن “الوزارة لديها محاولات وجهود كبيرة من أجل طباعة المناهج، قد تثمر هذه المحاولات في الاسبوع المقبل من خلال تخصيص الاموال من مجلس الوزراء لطباعة 50 أو 60% من المناهج”.

وأضاف، أن “الوزارة عممت كتابا رسميا لجميع مديرياتها لاسترجاع الكتب الموجودة لدى الطلاب لتحقيق نسبة جيدة لتغطية حاجة الطلبة خلال العام الحالي”.



وأشار إلى أن “الوزارة قدمت أكثر من مقترح لمجلس الوزراء بخصوص اختيار المطابع وطباعة الكتب عن طريق وزير التربية الذي يعمل جاهدا لإنجاح هذا الملف وتوفير التخصيصات المالية له”، مؤكدا أن “هذه المقترحات لاقت تجاوبا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واعضاء مجلس الوزراء”.

وتابع أن “أحد المقترحات المقدمة من الوزارة لمجلس الوزراء سيرى النور خلال الاسبوع المقبل”، مؤكدا أن “جميع المقترحات تصب في مصلحة ملف طباعة المناهج الدراسية”.

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