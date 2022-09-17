الإصابة تبعد صانع الألعاب محمد قاسم عن المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة الأردن الدولية

2022/09/17 | 22:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، غياب صانع الألعاب محمد قاسم عن المشاركة في بطولة الأردن الدولية، بداعي الإصابة.

وأوضح محمد عماد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي بأنه “أثبتت الفحوصات الطبية للاعب محمد قاسم، أنه يعاني إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها مع فريقه القوة الجوية في ودية ضد الكرخ قبل أيام”.

وواصل عماد “طبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار أوضح في مستجدات الأشعة قبل انطلاق الوحدة التدريبية المسائية إصابة قاسم بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى”.

وتابع “تعذرت مشاركة محمد قاسم في البطولة الدولية، لأنه بحاجة إلى التأهيل لفترة بين أسبوع و10 أيام”.

من جانبه، عبر لاعب المنتخب العراقي محمد قاسم عن حزنه الشديد لا سيما أن الإصابة تكررت معه للمرة الثانية قبل الالتحاق ببعثة المنتخب، مؤكدا “هذا الأمر يؤثر علي نفسيا”.

وقال قاسم “سأحرص على إتمام فترة العلاج والتأهيل من جديد، على أمل العودة الى المنتخب الوطني العراقي في المستقبل القريب”.

وواصل المنتخب العراقي تحضيراته في ملعب المدينة بالعاصمة بغداد، بمشاركة 18 لاعبا، بعد وصول لاعبي القوة الجوية.

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