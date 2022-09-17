الاطار التنسيقي يحدد الجهة المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة

2022/09/17 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حمل الاطار التنسيقي، اليوم السبت، القوى الكردية مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الصراع على منصب رئاسة الجمهورية.

وقال النائب عن الاطار رفيق الصالحي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوى الكردية مطالبة بالإسراع بحسم الخلاف حول المرشح لرئاسة الجمهورية، كون الخلاف هو من يعرقل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأضاف ان "القوى الكردية هي من تتحمل تأخير تشكيل الحكومة"، مشيرا الى ان "الاطار التنسيقي عازم على المضي بعملية تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع، وعملية تكليفه بشكل رسمي بهذه المهام".

ولفت الى انه "بذات الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية سيكلف شياع بتشكيل الحكومة ولهذا على الكرد حسم امرهم بشكل سريع".

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