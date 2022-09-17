«غازبروم»: لا بديل للغاز الروسي إلى أوروبا ولا إمدادات إضافية في المستقبل

2022/09/17 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد أوليج أكسيوتين نائب الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الروسي غازبروم، إنه لا يوجد بديل للغاز الروسي لأوروبا.وأضاف في مؤتمر أمس أنه "لا يمكن توقع إمدادات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل المنظور".يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن صادرات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي ستنخفض هذا العام بمقدار 50 مليار متر مكعب.ووفقا لـ"رويترز"، بلغ إجمالي صادرات الغاز الروسية إلى التكتل في العام الماضي نحو 150 مليار متر مكعب.



وتراجعت إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا بشدة هذا العام في ظل أزمة بين الجانبين وعقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا في أعقاب الحرب.وكانت روسيا تمد الاتحاد الأوروبي بنحو 40 في المائة من احتياجاته من الغاز قبل إرسال قواتها إلى أوكرانيا، وتراجعت هذه النسبة بشدة إلى 9 في المائة مع خفض موسكو الإمدادات، مرجعة ذلك إلى مشكلات فنية ناتجة عن العقوبات الغربية.وتدرس أوروبا تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي كوسيلة للحد من الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة ومعاقبة موسكو على أفعالها في أوكرانيا.إلى ذلك، تعتزم إيطاليا زيادة قدراتها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من العام المقبل، بحسب ما قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة.وأبلغ كلاوديو ديسكالزي مؤتمرا للأعمال أن إيطاليا ضمنت واردات إضافية من الغاز من الجزائر والنرويج للتعويض عن هبوط في الإمدادات من روسيا، لكنها تحتاج إلى مرافئ إضافية للغاز الطبيعي المسال لاستقبال مزيد من الوقود من بضع دول.وقال ديسكالزي إن "المجموعة التي استوردت العام الحالي نحو 21 مليون متر مكعب من الغاز من روسيا من بين 29 مليار متر مكعب استوردتها إيطاليا، ستستبدل ما يزيد قليلا على 50 في المائة من الإمدادات الروسية بدءا من شتاء هذا العام".وأضاف أنه "في شتاء 2024 - 2025، ستكون إيني قد استبدلت الغاز الروسي بنسبة 100 في المائة"، مشيرا إلى أن الجزائر في الوقت الحالي ضاعفت إلى المثلين تدفقاتها من الغاز إلى إيطاليا.وأوضح "لدينا مساهمات أخرى مثل مساهمة من النرويج، في المستقبل ستكون لدينا أيضا مساهمات من مصر ونيجيريا وأنجولا والكونغو عبر الغاز الطبيعي المسال".

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