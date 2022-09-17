تحذير للمواطنين.. اليابان على موعد مع إعصار عنيف

2022/09/17 | 22:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المتوقع أن يقترب نانمادول من كيوشو ليل السبت/الأحد ثم يغير مساره إلى الشمال الشرقي.

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