2022/09/17 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر مانشستر سيتي، موقتا، ترتيب بطولة إنكلترا بفارق الأهداف عن توتنهام بفوزه الصريح على مضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، في حين سحق توتنهام ضيفه ليستر سيتي 6-2 السبت، في المرحلة السابعة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيتي وتوتنهام في صدارة الدوري بانتظار أرسنال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيتي وتوتنهام في صدارة الدوري بانتظار أرسنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).