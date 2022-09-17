بطلب من الملك تشارلز.. الأمير هاري يرتدي الزي العسكري للمرة الأولى منذ تخليه عن واجباته الملكية

2022/09/17 | 22:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر قصر باكنغهام تفاصيل الزي الرسمي الذي يرتديه الأمير وليام والأمير هاري في مراسم تكريم جدتهما، ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، مساء السبت، في قاعة وسيتمنستر.

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