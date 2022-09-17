كردستان: منع الموظفين الأقارب من العمل في مكتب واحد

2022/09/17 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة المالية في اقليم كردستان، كتابا يمنع عمل الأقارب من الدرجة الأولى في بعض ملاكاتها الإدارية.

وجاء في الكتاب أنه “يجب ألا يعمل الموظفون مع أقاربهم من الدرجة الأولى الزوج ، الأم ، الأب ، الأخت ، الأخ ، الابن ، الابنة) في نفس المكتب”.

وأضاف الكتاب “من الطبيعي أن يكون هؤلاء الأشخاص معًا في نفس المكتب لعدة عناوين ، مثل الموظفين (الخدميون، الحراس ، عمال النظافة ، المعلمون ، سعاة البريد ، البستانيون ، السائقون) إذا كان الشخص الأول في نفس المكتب.

ولفتت الوزارة إلى أنه “على مديريات ومكاتب وزارة المالية تشكيل لجنة لتنفيذ التعميم والخطاب وإبلاغنا بالنتائج قبل نهاية العام”.

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