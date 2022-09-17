القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة في النجف الأشرف

2022/09/17 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية مكافحة مخدرات النجف الأشرف القبض على متهم ضبطت بحوزته على (250) غراما من مادة الكريستال المخدرة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية مكافحة مخدرات النجف الأشرف القبض على متهم ضبطت بحوزته على (250) غراما من مادة الكريستال المخدرة”.

واضافت انه “تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل”.

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