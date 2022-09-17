2022/09/17 | 23:05 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسؤول سابق بوزارة الكهرباء يستعرض وثائق تدحض مزاعم الوزير بأنه "منزوع الصلاحية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: unbFH9hyT4A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسؤول سابق بوزارة الكهرباء يستعرض وثائق تدحض مزاعم الوزير بأنه "منزوع الصلاحية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسؤول سابق بوزارة الكهرباء يستعرض وثائق تدحض مزاعم الوزير بأنه "منزوع الصلاحية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).