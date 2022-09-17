غيتو المنطقة الخضراء.. مفارقات تاريخيّة

2022/09/17 | 23:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زكي رضا يعود تاريخ أوّل غيتو في أوروبا إلى إيطاليا وتحديدا مدينة البندقية في العام 1516، لإجبار اليهود على العيش فيه بمعزل عن بقيّة سكان المدينة.وقد تطوّر مفهوم...أكمل القراءة ←

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