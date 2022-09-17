أبواق عقيدة فاسدة

2022/09/17 | 23:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القيسي الصفصاف لا يخرج ثمرا الِقيَم حالة انسانية عظيمة يفتخر بها المواطن المتمسك بحب وطنه بفطرة صالحة ، تنم عن سلوك قويم لا يخالفه الا الخائن والفاسد ، والدليل...أكمل القراءة ←

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