"الى الله.. سفرة الى الله" .. قصيدة ولد فيها الشاعر وسيرهق فيها الرادود

2022/09/17 | 23:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علاء الفاضلي

عندما قرر مدرب برشلونة الاسبق

غوارديولا الرحيل عن ناديه ادلى بتصريح

مازلت احفظه الى هذا اليوم قائلا:

'مورينيو لم يرهقني ولكن كثرة

الانتصارات ارهقتني' وهذا التصريح لو

نقلناه من ال

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