كيف يتم احصاء الزائرين؟ وما حقيقة الرقم الذي يعلنه بيان العتبة العباسية المقدسة؟ (فيديو)

2022/09/17 | 23:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: جسام محمد السعيدي

ما أن يبدأ شهر صفر، بل وأحياناً قبله،

حتى تبدأ تقديرات زائري الأربعين تصدر

من العامة والخاصة، كلاً وفق رؤيته، لكن

يبقى للعلم الكلمة الفصل في مثل هذه

الموارد.





وينبغي تذ

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