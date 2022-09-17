بيلوسي تزور أرمينيا عقب مواجهات دامية مع أذربيجان

2022/09/17 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى أرمينيا، السبت، بعد أيام من الاشتباكات الحدودية الدامية مع أذربيجان والتي عرقلت الجهود الغربية للتوسط في سلام دائم بين الخصمين الجارين.ويوم الثلاثاء، اندلعت أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب العام 2020 وأودتـ بـ 215 شخصا قبل أن تنتهي الأعمال العدائية الخميس بوساطة دولية.وقالت بيلوسي إن زيارتها "إشارة قوية لالتزام الولايات المتحدة الراسخ بأرمينيا آمنة ومزدهرة وديموقراطية ومنطقة قوقاز مستقرة وآمنة".وهي أعلى مسؤولة أميركية تزور أرمينيا منذ استقلال الدولة الصغيرة عن الاتحاد السوفياتي عام 1991.

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