اقليم كردستان يمنع الموظفين الأقارب من العمل في مكتب واحد

2022/09/17 | 23:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: اصدرت وزارة المالية في اقليم كردستان، كتابا يمنع عمل الأقارب من...

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