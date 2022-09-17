العراق على موعد مع أمطار خفيفة

2022/09/17 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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تشير التوقعات الجوية، السبت، إلى حدوث تقلبات في الطقس خلال الأيام المقبلة، تسبب هطول أمطار رعدية في المناطق الشمالية وربما بعض المناطق الوسطى والمنطقة الغربية، كذلك ستكون حركة في الرياح المثيرة للغبار، فضلا عن ارتفاع ثم انخفاض في درجات الحرارة.وقال المتنبئ الجوي، حسين الأسدي، في منشور له إنه "حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقعة في أجواء البلاد بدءا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع".وأوضح الأسدي، "حيث تتكاثر السحب تدريجيا من الإثنين وتزداد الثلاثاء، تسبب طقسا غائما جزئيا إلى غائم خصوصاً في المناطق الشمالية والغربية، وغائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، تصاحبها زخات امطار رعدية خصوصاً في المناطق الشمالية، وربما تشمل بعض المناطق الوسطى والمنطقة الغربية، بينما يكون تأثيرها ضعيف أو معدوم في المنطقة الجنوبية وتبقى نسبة تطورها وارد".وأضاف، أن هناك "تقلبات في حركة الرياح، بدءا من يوم الإثنين، وتحولها إلى جنوبية شرقية من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، تنشط في يوم الأربعاء، مثيرة للغبار على بعض المناطق الشمالية، مع إرتفاع معدلات الرطوبة النسبية في الجنوب".وتوقع المتنبئ الجوي، "ارتفاع طفيف في الحرارة خلال الأيام القادمة، ثم تنخفض مجددا نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم".

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