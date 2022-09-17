كتلة سياسية تحدد الطريق الوحيد لحل الأزمة في العراق وتؤكد رفضها للتدخل الخارجي

2022/09/17 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت كتلة صادقون، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم السبت، رفضها لاي تدخل خارجي لحل الأزمة السياسية في العراق.

وقال القيادي في الكتلة علي الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، "إننا نرفض أي تدخل خارجي لحل الأزمة السياسية في العراق فهذا شأن داخلي وحل أي خلاف وصراع هو من مهام الكتل والأحزاب العراقية حصراً وليس من حق أي طرف خارجي التدخل بهذا الخلاف".

وبين الفتلاوي أن "حل الأزمة السياسية في العراق، يكون من خلال ركون جميع القوى السياسية الى الحوار والتفاوض وفق الأطر الدستورية، فلا يمكن إيجاد أي حلول خارج الأطر القانونية والدستورية".

وتابع: "لهذا أي تدخل خارجي ربما يعمق الخلاف والصراع ولا يحل الازمة".

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