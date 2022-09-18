2022/09/17 | 23:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض ماركو رويس، لاعب بوروسيا دورتموند، لإصابة قوية خلال مباراة الفريق مع نادي شالكه، التي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري الألماني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوء الحظ يطارد لاعب منتخب ألمانيا.. الإصابة تهدد ماركو رويس بالغياب عن البطولات الدولية للمرة الرابعة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوء الحظ يطارد لاعب منتخب ألمانيا.. الإصابة تهدد ماركو رويس بالغياب عن البطولات الدولية للمرة الرابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).