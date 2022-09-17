2022/09/17 | 23:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع شخصين واصابة 12 اخرين بحوادث سير خلال هذا اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/17 | 23:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع شخصين واصابة 12 اخرين بحوادث سير خلال هذا اليوم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع شخصين واصابة 12 اخرين بحوادث سير خلال هذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).