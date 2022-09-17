2022/09/17 | 23:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تم الإعلان عن وفاة الملكة في الساعة 6:30 مساءً في 8 يوم سبتمبر، وبعد 90 دقيقة فقط، بدأت طلبات الآلاف من الأعلام تتدفق على مصنع صيني.بدأ أكثر من 100 موظف في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في 90 دقيقة..



مصنع صيني يربح من وفاة ملكة بريطانيا المركز الخبري الوطني.

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