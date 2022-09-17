2022/09/17 | 23:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نشر موقع “الأئمة الأثنا عشر”، توضيحاً حول طريقة إحصاء الزائرين، وحقيقة الرقم الذي مؤخراً من قبل العتبة العباسية.وذكر الموقع التابع للعتبة الحسينية، وفقاً لمقال نشره، أنه “ما أن يبدأ شهر صفر، بل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة الحسينية تصدر توضيحاً حول طريقة احصاء الزائرين المركز الخبري الوطني.

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